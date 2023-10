Růžička dvěma body proti Plzni zdolal další milník. Šest set bodů ocenil i soupeř

Růžička nejprve přidal do svého bodového košíku nahrávku, kterou dorovnal bodovou sbírku v základní části na čísle šest set, vítězným gólem v přesilové hře pak úctyhodnou kolekci ještě o jeden bodík navýšil. „Hodně si toho vážím. Nevím, co bych k tomu více řekl, fakt,“ usmíval se mnohonásobný třinecký rekordman.

„Neskutečné! Body mu pořád skáčou a je jedno, jestli mu je dvacet, třicet nebo skoro ke čtyřiceti. Ne, nechci ho urazit, Martin je fantastický hráč, potvrzuje to sezonu, co sezonu, ne nadarmo je v týmu, který vyhrál čtyři tituly v řadě. Má vítěznou mentalitu, potvrzuje to teď, i v dubnu,“ ocenil plzeňský Jakub Lev.

Vládcem historického bodování základní části je exlitvínovský Viktor Hübl, který odehrál 1153 zápasů a nasbíral 840 bodů. „Je to ohromné číslo! Klobouk dolů před Viktorem. Je to spousta sezon a spousta bodů. Ohromné, to těžko někdy někdo překoná,“ přemítal Růžička, jenž k překonání šestisetbodové hranice potřeboval 687 extraligových utkání za Spartu, Znojmo a Třinec.

SESTŘIH: HC Oceláři Třinec vs. HC Škoda Plzeň 4:1

„Nikdy v životě bych nečekal, že na takové číslo dosáhnu a jsem za to rád. Musím poděkovat spoluhráčům, vedení, trenérům, rodině, všem, co mi k tomu pomohli. Doufám, že ještě budu moct nějaké body přidat,“ potvrdil odchovanec berounského hokeje, že myšlenky na konec kariéry se mu v hlavě rozhodně nehoní.

Jediné, které tam má, když vyjede na led, je vítězit. To platilo i proti Plzni. „Rozhodla druhá třetina a to, že se nám povedly ty speciální týmy. Ať už přesilovky, tak jsme pak výborně odehráli i oslabení. Pomohlo nám to získat náskok. A když jsme přidali třetí gól, už jsme si vedení ve třetí třetině pohlídali,“ vykládal Růžička.

Třinec - Plzeň 1:0 (25. Voženílek)

Na první trefě Daniela Voženílka se šestinásobný extraligový šampion (1× se Spartou, 5× s Třincem) podílel nahrávkou ze své tradiční přesilovkové pozice na levém kruhu, druhý gól ale vstřelil z nezvyklého místa takřka od modré čáry.

„Hledáme různá řešení. Máme nějaké varianty, které chceme hrát a tohle byla jedna z nich. Jak my reagujeme na hru soupeře, tak týmy reagují na nás. Ví, jaké máme šablony, takže zkoušíme nové,“ přiblížil Růžička.