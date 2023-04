Růžička má v play off jubilejní šedesátku: Pocta, ale docením to později. Teď hrajeme finále!

Vážím si toho hodně. Velká pocta být mezi takovými velikány. Ale asi to docením až po sezoně, možná až po kariéře. Teď hrajeme finále a žádné osobní úspěchy v kabině rozhodně neřešíme.

První střela = první gól! Třinec se dostává do vedení a jde o 60. branku Martina Růžičky v play off!

Ježišmarja, tohle teda v hlavě nemám. Tak daleko nepřemýšlím. Jsme na začátku série, na to se teď soustředíme.

O tom zatím mluvit nechceme. Připravíme se na třetí duel, to jediné teď budeme řešit. Hradec je hodně aktivní mužstvo a snaží se furt bruslit. Musíme si na to dát pozor.

Měl jsem něco s nožem, takže jsem hned vystřídal a naskočil místo mě Marko Daňo. A já pak šel s jeho lajnou. Andrej i Vožuch předvedli výborný forček. Hodili mi puk před bránu a mě to tam naštěstí spadlo.

To si nemyslím. Formace máme rozložené a úplně nehraje roli, že jsme se na jedno střídání protočili a zrovna to takhle vyšlo. I když je to hezké.