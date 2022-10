Růžičkův konec v extralize? Hokej se posouvá, je rychlejší, obává se legenda

„To, s čím byl nejvíc úspěšný, bylo bránění středního pásma na Slavii. To dnes proti mladým šikovným útočníkům tolik nefunguje," připouští někdejší reprezentační obránce. „Hokej se posunul do rychlosti a musíme se tomu všichni přizpůsobit," pokračuje.

V hokejovém studiu se k situaci vyjadřuje také Martin Kézr, jenž se pozastavuje nad tím, že první nedokončenou sezonu v pozici trenéra prožil Vladimír Růžička právě v Litvínově. "Myslím, že to je pro Vladimíra Růžičku ještě o to bolestivější, že to je právě v Litvínově a že to je v té druhé sezoně, kdy si ten tým už chtěl a mohl připravovat," míní šéfredaktor sportovní sekce Práva a Sport.cz.