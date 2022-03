Rytíře čeká dlouhé čekání na baráž. Bude to náročné na hlavu, míní útočník Hlava

„Ta více než čtyřicetidenní pauza bude šílená. Uvidíme, jak nám po úterním zápase v Praze trenéři nastaví režim. Bude nezbytné se udržet v kondici, ale zároveň určitě dostaneme i nějaké volno, aby na nás nepřišla ponorková nemoc. Bude to hodně náročné na hlavu. Snad vybyde čas na nějaké hory či wellness, abychom si ji pročistili," uvítal by útočník Rytířů Nicolas Hlava.

Ani vítězství nad Kometou by už jeho týmu nakonec k úniku z baráže nepomohlo, protože třinácté Karlovy Vary souběžně uspěly v Plzni. „Vůbec jsme se nestarali o to, jaký je tam průběžný stav. Jeli jsme do Brna s cílem vyhrát a pokusit se dál živit malou naději. Myslím, že jsme nepředvedli špatný výkon. Jenže zatímco domácí svoje šance proměnili, nám se v koncovce vůbec nedařilo. Velkou překážkou nám byl brankář Tomek," tvrdí.