Kladno nastoupilo v útoku s útočníkem Ondřejem Procházkou, který přišel na střídavý start z Litoměřic a nahradil indisponovaného Kubíka. Zařadil se do druhého útoku i spolu s bratrem Martinem.

Do třetí části vstoupilo Kladno náporem, který ale přerušilo Dotchinovo vyloučení na dvě plus dvě minuty. Ve 48. minutě tak Sparta využila potřetí v utkání přesilovou hru. Kombinaci bratrů Erika a Gustafa Thorellových zakončil Simon, který v osmém duelu po návratu do Sparty poprvé bodoval.