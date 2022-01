Šéf extraligy Řezníček: Pokud se dostaneme do patové situace, budou jen dvě varianty dohrání sezony

Sledujete každý další den s napětím, jestli některý klub zase nespadne do karantény?

Je to turbulentní období. A myslím si, že do konce týdne to bude ještě turbulentnější. Nějakým způsobem se to snažíme vyřešit, vůbec to ale není jednoduché. Jdeme krok za krokem, mužstvo za mužstvem, protože v každém týmu je situace trošku odlišná.

Které varianty, jak dál postupovat, jsou aktuálně na stole?

Chceme hrát. Ještě pořád tady máme v únoru olympiádu, během níž se iks extraligových zápasů vyházelo resp. předehrávalo. Nějaké termíny se tam ještě vyskytují. Pokud se ale dostaneme do patové situace, určitě budeme muset jednat o tom, abychom ještě našli volné termíny pro dohrání základní části. A tam už existují jen dvě varianty.

Jaké?

Buď protáhnout sezonu do května, nebo v kombinaci s krácením play off.

Před sezonu jste schválili, že aby mužstvo mohlo postoupit do play off, musí v základní části odehrát alespoň 50 procent duelů. To už splnily všechny týmy, takže v případě nesehrání plného počtu kol se můžou body do tabulky započítávat podle průměrného zisku. Není tedy jednou z variant zkrátit základní část a odehrát celé play off?

V současné době to není varianta. Kluby chtějí dohrát co nejvíc zápasů základní části. Mají podepsané závazky (s partnery). Naprosto tomu rozumím.

Cítíte jako utopistické, že by všech 15 klubů odehrálo kompletní program základní části?

Pokládáte mi otázku, na kterou jsem se vám snažil odpovědět již na začátku. Pro zápasy, které dnes odkládáme, ještě volné termíny vidíme. Víme ale, že v momentě, kdy přijde něco dalšího, budeme muset sezonu natáhnout. A řešíme, jestli v tom případě prodloužit ročník do května, či zkrátit předkolo nebo čtvrtfinále. Tím bychom našli termíny, aby se celá základní část pohodlně dohrála.

To by tedy znamenalo hrát předkolo play off na dva a čtvrtfinále na tři vítězné zápasy?

Třeba. To vám ale teď neřeknu, budeme se o tom bavit s kluby. Hlavní teď je, že ty možnosti existují. Navrhli jsme je už před Vánoci, kdy tu omikron ještě nebyl. Teď jsme v jeho ohnisku a budeme to řešit den ode dne.

Už jste to naznačil, ale pro jistotu. Platí, že během olympijských her se extraliga nezastaví?