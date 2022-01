Salák v průšvihu? Vedení Sparty z karantény konflikt s trenérem popírá

Pražský klub zatím blíže nespecifikoval, čím konkrétně se měl Salák provinit, každopádně je takřka jisté, že účastník ZOH 2014 v Soči a tří MS dlouho bez angažmá nezůstane. Švédská veřejnoprávní televize SVT totiž informuje, že pětatřicetiletý rodák ze Strakonic má namířeno do tamní nejvyšší soutěže, konkrétně do Djurgaardenu.

Vytížení gólmana v pozici jasné jedničky ale klesalo už od prosince. Z posledních dvanácti utkání zasáhl jen do sedmi, o nechtěný rozruch se postaral koncem října, když se opařil doma při vaření a na tři týdny se ocitl mimo hru. Pražský klub při absenci výstupní klauzule v Salákově smlouvě nyní řeší, jak s celou záležitostí naložit. Pokud by Salák skutečně odešel, musel by pražský klub do 31. ledna, kdy končí přestupní termín, rychle doplnit gólmana do tandemu k Machovskému.