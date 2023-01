Senzační návrat. Pešán má namířeno zpátky do extraligy

V polovině prosince byl odvolán od posledního týmu nejvyšší švýcarské soutěže Ajoie a od té doby je bez angažmá. Od příští sezony by se to však mělo změnit. Podle hokejového experta stanice O2 TV Jakuba Koreise se má bývalý kouč reprezentace Filip Pešán vrátit do Liberce!

Foto: Český hokej, Jan Beneš Jako by Filip Pešán ukazoval, že má po třech letech namířeno zpátky do Liberce. Foto : Český hokej, Jan Beneš

Článek Pětačtyřicetiletý Pešán už v minulosti v Liberci dlouhé roky působil. Nejprve jako trenér, naposledy pak v sezoně 2019/20, po níž zamířil k reprezentaci, jako sportovní manažer. S Bílými Tygry získal v roce 2016 mistrovský titul, poté je dvakrát dovedl do finále extraligy. V jaké roli by se Pešán měl pod Ještěd vrátit, Koreis nezmiňuje. Faktem ale je, že po aktuální sezoně vyprší dvouletý kontrakt současnému kouči Severočechů Patriku Augustovi a nový podepsaný nemá. Filip Pešán by se měl na příští sezonu vrátit do @hcbilitygri. — Jakub Koreis (@JKoreis29) January 21, 2023 Není to jediná změna na přestupovém trhu, o které někdejší útočník brněnské Komety informuje. Do české extraligy by se po třech letech v zahraničí měl vrátit současný brankář finského Lahti Patrik Bartošák. Patrik Bartošák od příští sezony míří do @MountfieldHK. Kiviaho odchází. Hradec se nebrání ani odchodu Jana Růžičky. V Hradci je ve hře i příchod zkušeného zahraničního brankáře jen pro zbytek letošní sezony. — Jakub Koreis (@JKoreis29) January 21, 2023 Kroky účastníka světového šampionátu 2019 v Bratislavě však nepovedou do Vítkovic ani Třince, jejichž dres v dříve oblékal, nýbrž do Hradce Králové. Z Mountfieldu má totiž být na odchodu Fin Henri Kiviaho A Východočeši se nebrání ani konci spolupráce s Janem Růžičkou. Ve hře pak může být i příchod zkušeného zahraničního brankáře jen pro zbytek aktuálního ročníku. Angažování Bartošáka by nemělo být jedinou zásadní změnou v kolonce příchodů. Do Mountfieldu míří z Mladé Boleslavi útočník David Šťastný. Evropské ligy První zahraniční angažmá končí fiaskem. Pešán byl ve Švýcarsku po 13 prohrách v řadě odvolán