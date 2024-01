Šestistý zápas oslavil stylově. Nic nekončí. Chtěl bych jít ještě dál, hlásil Nahodil

„Strašně si toho vážím. S manželkou si otevřeme limonádu a zapijeme to. Pamatuji si, jak jsem jako malý, přemlouval tátu, abychom jeli na extraligu do Znojma. Chtěl jsem vidět extraligový hokej, v Třebíči jsme vždy chodili na první ligu. Bylo už krásné, když jsem si zahrál první zápas v nejvyšší soutěži. A teď jich mám už 600? Skvělé. Nic však nekončí. Chtěl bych ještě dál,“ prohlásil po utkání pětatřicetiletý matador.

Poprvé v zápase s Plzní bodoval už ve třetí minutě, kdy přihrál Janu Káňovi na vedoucí gól. Další dva pak přidal sám a asistenci si připsal i při poslední trefě Lukáše Klimka. Na hattrick nepomýšlel. „Byl by krásný, ale důležitější je výhra. Na tu a tři body do tabulky jsme mysleli. Nikomu nešlo o to dát Plzni sedm gólů,“ podotkl.

V utkání Hanáci proměnili pět přesilovek, ač jsou v nich v extralize nejhorší. Úspěšnost v nich mají těsně nad patnáct procent. „V sobotu jsme měli mítink. Něco jsme si k nim řekli, bavili jsme se o nich. Neříkám, že by nám předtím vyloženě nefungovaly. Nějaké šance jsme v nich vždycky měli, ale góly jsme z nich nedávali. Teď si to sedlo. Bude-li to tak pokračovat dál, bude to jen dobře,“ zdůraznil Nahodil.