Do sestavy Komety se oproti pátku posunul Koblížek místo Šalého a trenéři změnili složení třetího a čtvrtého útoku. Úvod zápasu ale patřil domácím, již v první minutě prověřil Furcha centr elitní formace Vítkovic Krieger.

Dvakrát se poté do slibných šancí probíjel Lakatoš, ani on ale neuspěl. Nejblíže prvnímu gólu byl v 9. minutě Mueller, jenž nezakončil do odryté branky jen kvůli faulu Okála. Následnou přesilovku ale domácí nevyužili.