Slovák Daňo získal jako první cizinec korunu pro krále střelců české extraligy

Na trůnu Daňo vystřídal Filipa Chlapíka, který v minulé sezoně dal v 53 zápasech za Spartu 31 branek a následně odešel do Ambri-Piotty. Ve federální lize kraloval kanonýrům ze Slováků naposledy v ročníku 1991/92 Žigmund Pálffy.

V samostatné české lize se trefil nejčastěji v ročníku Viktor Ujčík, jenž dal 45 gólů v sezoně 1995/96. Tehdy se započítávaly i zápasy play off. V součtu základní části a bojů o titul by tento výkon překonal v ročníku 2006/07 Petr Sýkora, který v dresu Pardubic k 37 brankám z dlouhodobé sezony přidal 12 gólů v play off.