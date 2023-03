Snad první prohrané buly a hned gól, litoval liberecký kapitán Jelínek

„Zrovna jsem nad tím přemýšlel, že to bylo snad první buly, které jsem prohrál a byl z toho hned gól. Ale to k tomu patří," přiznal smířeně po zápase Petr Jelínek, díky jehož vyrovnávací brance 71 vteřin před koncem se prodloužení vůbec hrálo. „Puk se odrazil před bránu a jen jsem se ho tam snažil došťouchnout. Kdyby lidi nezačali řvát, tak ani nevím, že je gól," popsal.

K puku se dostal Smoleňák, nahrál na modrou, Blain kotouč poslal Jerglovi a ten ukrytou střelou z levého kruhu dramatický duel po šesti vteřinách přesilovky bleskově ukončil. „V play off většinou rozhodují takové přesilovky. Je to o jednom dvou gólech, je to válka. Ale v play off taky není čas na nějaké smutnění. Prohráli jsme jeden zápas a jedeme dál," burcoval.