Čestné buly vhodily opory biatlonové reprezentace Markéta Davidová a Michal Krčmář. Do sestavy Mountfieldu se vrátil kapitán Radek Smoleňák, který se do ní v pondělním druhém zápase nevešel. Při absenci Jana Eberleho se do prvního útoku posunul liberecký odchovanec Marek Zachar.