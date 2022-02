Snad už nenastane fraška bez diváků, doufá gólman Sparty po výhře před skvělou kulisou

Byl to krásný a nezvyklý pohled. Na slavnostní duel v rámci 13. ročníku akce Sparta vzdává hold si do O2 areny našlo cestu přes devět tisíc diváků. Dorazili i fanoušci Českých Budějovic, spokojenější ale byla domácí většina, neboť sparťané zvítězili 2:0. To hlavně díky Matěji Machovskému, který vychytal druhou nulu v sezoně a po utkání mohl s úsměvem chválit spoluhráče i fanoušky.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Brankář Matěj Machovský a David Vitouch ze Sparty brání Miroslaav Holce z Budějovic.Foto : Michal Krumphanzl, ČTK

Článek Bouřlivá atmosféra na hokeji od konce listopadu chyběla, na stadion mohlo jen tisíc diváků. To se od soboty změnilo a povolena je polovina kapacity. „Strašně jsem se na atmosféru těšil. Je to příjemná změna. Kvůli lidem hokej hrajeme. Snad se znovu svět nezblázní a nenastane fraška jako v posledních měsících," pevně doufá brankář Sparty Matěj Machovský. Ten měl na vítězství Pražanů velkou zásluhu. Vychytal totiž všech 28 střel soupeře. „Už nehrajeme takový hurá hokej jako dřív. V obraně jsme pracovali výborně a za druhou nulu v sezoně jsem moc rád. Ale určitě to je zásluha celého týmu," oceňoval 28letý gólman. Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Zdeněk Doležal ze Sparty, Petr Šenkeřík a brankář Jan Strmeň z Budějovic.Foto : Michal Krumphanzl, ČTK Machovského chválil i sparťanský útočník Roman Horák. „Chyb jsme dělali docela dost, takže za výhru musíme poděkovat hlavně Machymu," řekl autor úvodní domácí trefy. Skóre otevřel v 10. minutě v přesilové hře. „Michal Moravčík mi poslal puk na zadní tyčku a já jen doklepnul kotouč do prázdné branky," popisoval. Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Michal Moravčík ze Sparty a brankář Jan Strmeň z Budějovic.Foto : Michal Krumphanzl, ČTK O necelé dvě minuty později se navíc trefil Michal Řepík a Sparta vedla 2:0. „Takhle brzké vedení nám hodně pomohlo," řekl Horák. Pražané měli více ze hry a i když už se znovu neprosadili, mrzet je to vůbec nemuselo. Dvoubrankový náskok totiž udrželi až do konce. Díky vítězství se Sparta dotáhla na Motor na rozdíl jediného bodu. Je sice stále šestá, ale na čtvrtou Plzeň ztrácí jen pět bodů, a navíc má zápas k dobru. A právě po elitní čtyřce zaručující přímý postup do čtvrtfinále play off Pražané touží. „Chceme tam hodně, ale bude to těžké," je jasné Horákovi. Kromě Jihočechů a Škody totiž cílí na čtyřku i Liberec s Vítkovicemi, které mají mírnou ztrátu. Brankář Machovský však přiznal, že přehled v tabulce tolik nemá. „Moc ji nesleduju. Čtyřka by každopádně byla super. Ale hlavně musíme hrát dobrý hokej a soustředit se na sebe," doplnil. Tipsport extraliga Pražané se dočkali, poprvé v sezoně si poradili s Motorem

