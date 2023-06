Sparta hlásí velkou posilu, vrací se reprezentační útočník. Láká mě titul, hlásí

Do Sparty se pětadvacetiletý útočník vrací potřetí v krátké době. Nejprve tak učinil na podzim 2020, kdy se rozhodl opustit zámoří, kde pendloval mezi první týmem Ottawy v NHL a farmou. K Senators se pak sice v další sezoně vrátil, odehrál ale za ně jen jeden duel, a tak přišel další přesun do Evropy. Kvůli uzavřenému přestupnímu termínu v extralize však ne do Sparty, ale do finského Lahti.