Sparta nad propastí. Tohle je těžká porážka, ví Kempný. Kacetl sklízí chválu ze všech stran

„Viděli jsme klasický Třinec, který zavřel střední pásmo. My jsme dvě třetiny tlačili a tlačili, ale neúspěšně. Tohle je těžká prohra, ale bez gólů to nejde," ví obránce Pražanů Michal Kempný.

„Vím, že stav 2:3 na zápasy s námi nezamává. Za tím si stojím, vím to. Budeme bojovat do poslední chvíle. Určitě nekončíme," vyhlašuje Kempný.

„Sil máme dost, víc než Třinec. Hrajeme velmi dobře, určujeme tempo i obraz hry. Jezdí nám to víc než soupeři. Je to jen o tom, procpat puk do brány. Ono to přijde," věří útočník Sparty David Tomášek.