Sparta tají brankáře. Nechávám to na Přikrylovi. Když to pokazí, tak je to na něm, usmál se Jandač

Jaká v mužstvu před klíčovou fází sezony panuje nálada?

Cítím, že je výborná. My trenéři se sice až zas tolik neukazujeme v kabině, ta taky musí žít svým životem. Ale máme takový pocit, že je to dobrý.

Když na vás vyšel Liberec, probleskly vám hlavou vzpomínky na loňské vzájemné semifinále?

Všichni ho máme v paměti. Je ale jiný rok, mužstva jsou trošku jiná. Nechci předvídat, co bude. Do prvního zápasu ale musíme nastoupit líp než loni.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Trenér Sparty Josef Jandač.Foto : Patrik Uhlíř, ČTK

Budete v rámci přípravy z loňského semifinále čerpat?

Ne. Vůbec.

V čem je teď Sparta jiná? Je lepší, silnější?

(směje se) To se uvidí až po sérii. Nevím. Mužstvo se částečně obměnilo a chvíli trvalo, než si to sedlo. V průběhu sezony jsme měli spoustu zraněných, náročný program. V tabulce jsme na tom nebyli dobře, ale po Vánocích jsme se zvedli. Hráči se nám uzdravili a dostali jsme se do první čtyřky. Uvidíme, jestli na to navážeme.

Může být výhodou, že máte mnohem širší kádr než před rokem?

Máme ho širší právě kvůli zraněním, která nás během sezony potkala. Protočilo se více hráčů, kteří by se třeba normálně do zápasů nedostali. Možná je to dobře. Sparta si problémy, které nás v průběhu základní části potkaly, dlouho neprošla. Tedy aspoň pode mnou ne.

Vybírat sestavu z mnoha hráčů jsou ale příjemné starosti, ne?

Rozhodně je lepší mít z čeho vybírat než nemít kam sáhnout. Na druhou stranu se ale na někoho nedostane nebo do série naskočí až později, a je hrozně důležité, jak kluci přijmou svou roli. Bude záležet i na momentální formě jednotlivých hráčů i celého mužstva. Jestli přijde forma v pravý čas.

Rozhodli jste se neříkat předem, jestli v brance začne Matěj Machovský, nebo Július Hudáček. Měl jste, či ještě stále máte, při rozhodování velké dilema?

Ne. Nechávám to na Petru Přikrylovi (trenér gólmanů). Samozřejmě se o tom bavíme, ale snažíme se respektovat jeho práci.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Vsadí Sparta v play off na Matěje Machovského?Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Takže když vám Přikryl řekne, že by měl chytat ten a ten, vy ho postavíte do brány?

Tak mu (Přikrylovi) řeknu, že když se to pose*e, tak je to na něm.

V čem je největší síla Liberce?

Mají zkušené mužstvo, v posledních letech skoro pokaždé hrají v play off až do konce. Jsou v něm odolní, zvládají rozhodující zápasy. Prostě vědí, jakým způsobem vyřazovací část hrát. Mají dost zkušených borců i dobře zabudované mladé kluky, kteří přinášejí energii a svěžest. Rok co rok mužstvo dobře doplňují a vyvažují.

Mohlo by se na Bílých Tygrech podepsat náročné předkolo s Kometou?

Tři dny odpočinku jim budou stačit na doléčení šrámů a přípravu na nás. Navíc určitě mají radost z postupu. Ale mně je to celkem jedno, ať si dělají, co chtějí.

Může hrát roli, že jste Liberec v základní části třikrát porazili?

Nevím, fakt nevím. Každý zápas je jiný, stejně jako jeho důležitost v play off. Bude podstatné, abychom byli koncentrovaní a při jakémkoli vývoji série se drželi toho, co chceme. A ne toho, co chce Liberec. Tohle liberečtí hráči zvládají celkem dobře. Bude na nás, abychom v tohle směru byli lepší než oni.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenéři Sparty Praha Josef Jandač (vlevo) a Miloslav Hořava na střídačce.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Připravujete hráče, že možná budou muset hrát trochu jinak než v základní části, kdy jste sice hodně gólů dávali, ale zároveň inkasovali?

Tenhle problém jsme měli hlavně v první polovině sezony. Ale mohl za to i velký zásah do sestavy kvůli zraněním. S vyprazdňující se marodkou se to zlepšilo a obranná hra se stabilizovala. Samozřejmě jsme si ale dobře vědomi, že defenzíva je základ.

Jak velkým faktorem série bude po dvouleté pauze přítomnost fanoušků na tribunách?

Zaplaťpánbůh, že se to uvolnilo a lidi můžou přijít. Věříme, že na obou stadionech bude vyprodáno a diváci pomůžou dobrému hokeji. A nám v domácím prostředí, protože loni jsme doma prohrávali.

Při minulém play off jste si nechali pustit do kabiny kamery, aby vaši fanoušci mohli prostřednictvím zveřejněných videoseriálů nahlédnout i do zákulisí chodu klubu. Jste rád, že nyní nic takového nenastane?

Chápu, že tohle jsou marketingové věci, které umožňují pohled na mužstvo z jiného úhlu. Loni jsme se při tom s Milošem (trenérem Hořavou) hrozně kroutili, ale nakonec jsme svolili. Jednak proto, že to bylo marketingově zajímavé, a zadruhé kvůli absenci fanoušků na tribunách v době covidu. Teď; když chce někdo vidět hokej; může přijít na stadion. A pro nás je to větší svoboda.

Chtě nechtě, ovlivnilo chod týmu mít v kabině neustále kamery za zadkem?