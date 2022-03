Úspěšný měsíc Filipa Chlapíka. Svatba, boj o čtyřku a vítězství v bodování: Do Sparty jsem přišel vyhrávat

Co pro vás znamená vítězství v individuálních statistikách?

Je to moc příjemný bonus. Kanadské body mě zajímají, ale nejsou pro mě nejdůležitější. Vím, že když budu odvádět svou práci, góly a asistence nasbírám. Už před sezonou jsem věřil, že by se mi mohlo dařit. A hned od začátku mi do sítě padalo skoro všechno. Sebevědomí tím roste.

Nicméně Sparta se dlouho trápila. Díky čemu jste se zvedli a v základní části skončili třetí?

Krizí si projde každý tým. Nám trvala dlouho, pohybovat se kolem devátého místa nebylo příjemné. I tak všichni zůstávali naladěni pozitivně a věřili jsme, že se dostaneme na vítěznou vlnu. Ale ještě před dvěma měsíci by si na nás vsadil málokdo. Jsem moc šťastný, že jsme se vyšplhali tak vysoko. Konečně hrajeme tak, jak chceme a díky přímému postupu do čtvrtfinále jsme získali dva týdny volna. Sezona je hodně náročná a ušetřené síly se nám budou hodit.

Jak obtížné je hrát ve Spartě s ohledem na velké ambice a okolní tlak?

O titulu sice nemluvíme, ale cítím, že všichni po něm touží. Takový tlak jsem při příchodu do Sparty nečekal, ale posouvá mě dopředu. Na play off se těším. Po sezoně se přesunu do Švýcarska, takže mám o to větší chuť něco dokázat.

Sám jste dříve zmiňoval, že chcete jít ve stopách Dominika Kubalíka, který také šel do švýcarského celku Ambri-Piotta. Takže vás láká návrat do NHL?

Ano, rád bych znovu do zámoří, ale musí to být rozumná cesta. Nechci do NHL na dvoucestnou smlouvu, aby se mnou zametali jako Ottawa v předchozích letech. Po letošní sezoně bych nejspíš jednocestnou smlouvu nedostal, ale věřím, že když se mi povede ročník v Ambri, zajímavé nabídky přijdou.

Je podle vás švýcarská liga o tolik kvalitnější než česká?

To teprve zjistím, spíše ne. Ale ze zkušenosti vidím, že kvalitnější nabídky dostalo více hráčů ze Švýcarska než z Česka. Věřím, že mi angažmá bude dávat smysl. Ambri je teď sice na spodu tabulky, ale složí úplně nový tým. Do špatného celku bych nešel. Už mám informace od manažera, že dostanu klíčovou roli.

Na požádání švýcarského týmu se informace o přestupu zveřejnila už v lednu. Co jste na to říkal?

Nebyl jsem z toho úplně nadšený, ale vedení Sparty, spoluhráči i fanoušci mi rozhodně nic nezazlívali. Dopadlo to lépe, než jsem čekal. Naopak jsem dostával jen pozitivní zprávy.

Přemýšlel jste předtím o angažmá v KHL?

Rusko jsem nechtěl. A udělal jsem dobře, když vidím, co se aktuálně ve světě děje... Je mi líto hokejistů v KHL, protože sportovci nikomu nic neudělali. Naštěstí podobnou situaci řešit nemusím. Preferoval jsem Švýcarsko kvůli životnímu stylu i financím. Přeci jen už budu mít rodinu a musím řešit i peníze.

Je vám teprve 24 let a už v červnu budete otcem. Jak se na novou roli těšíte?

Opravdu hodně. Přál jsem si být mladý táta, rodina je pro mě nejvíc. S partnerkou jsme na červen plánovali svatbu, ale vycházela na stejný termín jako narození syna. V minulosti jsme si řekli, že se nejdřív chceme vzít a až pak mít dítě. A tak jsme svatbu měli už v únoru.

Jak bylo náročné ji zorganizovat uprostřed sezony?