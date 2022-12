Sparťanská léčba Hořavou funguje. Tým, který sotva dýchal, v extralize řádí

Ne, není to úplně dokonalé vzkříšení, však i kouč Hořava minulý týden vyprávěl, že „výsledky jsou lepší, než je předvedená hra." A také v úterý v Liberci se musel celek v závěru dost ohánět, aby protáhl vítěznou sérii. „Je důležité udělat velký zákrok v ten moment, kdy to tým nejvíce potřebuje. K tomu je zapotřebí také štěstí, které si člověk musí zasloužit. To my teď momentálně máme a já doufám, že štěstí neurazíme a budeme se toho držet i nadále. Tohle je cesta, jak vyhrávat důležité a těsné zápasy," vyprávěl v Liberci Kovář.

Dost možná by před pár týdny těsné duely, jako byl v Liberci či o týden dřív proti Třinci a Hradci Králové, Sparta ztratila a nechala si body utéct. Teď ne.

A je hned několik ukazatelů, které vystihují proměnu mužstva. Hořava, kovaný obránce, se ve svém trenérském rukopise na defenzívu soustředí. Sparta před jeho nástupem inkasovala v průměru 2,95 branky na zápas, teď je to 0,85. Naopak pod ním zvýšila průměr vstřelených gólů – z 2,35 na 3,28 – a taky se snaží být disciplinovanější. „Chceme se vyvarovat faulů, protože s tím jsme měli na začátku sezony problém. Když máte šest sedm oslabení za zápas, tak někteří kluci nehrají, jiní zase hrají moc. A s tím souvisel i počet inkasovaných gólů," vyprávěl před týdnem útočník Roman Horák.

Když ale nyní stojíte po sparťanských zápasech v útrobách arény a s hráči mluvíte, je z nich cítit i psychická proměna. Každodenními tréninky a samozřejmě následnými výsledky do nich Hořava pumpuje sebevědomí. Hrají teď sérii pěti zápasů venku, přičemž ale první dva v Brně a Liberci už zvládli. „Musím smeknout před naším týmem, doháníme to, co jsme zmeškali. Ideál to ještě není, jako tým dostáváme tvář, kterou chceme mít, pracujeme tvrdě každý den, je tam progres a je vidět výsledkově i herně. Chceme tento standard neustále zvyšovat," říká obránce Michal Kempný.

Foto: Václav Šálek, ČTK Fanoušci Sparty.Foto : Václav Šálek, ČTK

Vítězná šňůra Spartu vystřelila z předposlední 13. příčky do první čtyřky, tým najednou šlape, a tak je patřičná otázka, proč to klubu s Hořavou v zádech jde a proč to naopak za vlády Pavla Patery bylo takové trápení. „To je velice dobrá otázka. Na ni se pokusíme později za zavřenými dveřmi najít odpověď, teď ale běží sezona a není čas se zabývat tím, proč se nám na jejím začátku nedařilo," odpovídá Kovář. Před týdnem však pro klubový web uvedl: „Slovo pohoda je největší problém, který u nás v šatně byl. Hlavní důvod, proč jsme se dostali na předposlední místo v tabulce. Pohoda už se nikdy do naší šatny nesmí dostat, aspoň co tady budu já."

Horák je pak o něco konkrétnější. „Když přijde výměna trenéra, tak všichni vědí, že je to zdvižený prst. To byla jedna věc, která nás nakopla. A pak pan Hořava má obrovský respekt u hráčů. Všichni šlapou, jak on řekne," míní útočník.

Jak dlouho šňůra potrvá?