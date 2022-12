Tomášek se zachoval rytířsky. Pak jsem se modlil, řekl sparťan o gestu fair play

Do závěreční sirény chybělo dvanáct minut. Bílí Tygři na svém ledě prohrávali nejtěsnějším rozdílem 0:1 a stupňovali svůj tlak na vyrovnání. Ten mohl alespoň na chvilku polevit, když rozhodčí odpískal libereckému Adamu Najmanovi faul na Davida Tomáška. Sparťanský útočník se však zachoval rytířsky. Zajel za sudími a přiznal, že soupeř ho nepodrazil a výhodu přesilové hry po svůj tým odvolal.

„Měl jsem pocit, že mi podjela brusle, že jsem ztratil hranu a nešlo o faul. Cítil jsem v tu chvíli, že to bylo správné. Pak jsem se samozřejmě modlil, abychom to dotáhli. Možná se k nám pak díky tomu na konci přiklonilo i štěstíčko. V play off to samozřejmě bude něco jiného, takhle hodný už třeba nebudu," usmál se Tomášek.

Sparta v samém závěru ustála i libereckou snahu o vyrovnání ve hře šesti proti čtyřem.„Ve čtyřech proti šesti je to hrozně těžký, ale bylo to výborně ubráněný. Jsem rád, jak to teď zvládáme. Dobře hrají všechny pětky, což je další plus. Musíme v tom jen pokračovat," liboval si Tomášek, který si se svými parťáky pod Ještědem připsal sedmou výhru za tři body v řadě.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Sparťan David Dvořáček pasíruje puk do branky Liberce.Foto : Radek Petrášek, ČTK

„Pocit je to výborný," přiznal. Vzrůstající formu Sparty odskákaly potupně Karlovy Vary, Liberec, Kladno, Třinec, Mountfield, Brno a nyní zase Bílí Tygři. Po nástupu Miloslava Hořavy na trenérskou lavičku jsou sparťani stále stoprocentní.

„Myslím, že víceméně se změnilo všechno a jde o úplně jiný tým. Šlape nám defenziva. Ale proti Liberci jsme měli spoustu šancí, že výsledek měl být daleko jasnější. Možná jsme se trochu vystříleli v Brně, dnes jsme nechali brankáře nás vychytat," připomněl předposlední výhru 6:2 na ledě Komety.

