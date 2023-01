Všechny první tři góly padly po oku lahodících akcích. Hrehorčák po přihrávce Romana zpoza branky vymíchal Pavláta a bekhendem otevřel skóre. V čase 3:05 našel Marcinko prudkou nahrávkou od modré čáry Rotha, který si sjel k levé tyčce a pohodlně zvýšil po zakončení do prázdné branky. Pavláta vyhnal na střídačku v osmé minutě Nestrašil, který po pasu Jeřábka střílel rovněž do odkryté branky. Do hry tak šel dnešní náhradník Svoboda.