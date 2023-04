Stříbrný talent zachraňoval kladenské Rytíře v džungli. Nic příjemného, přiznává bek

Dvacetiletý Ticháček nastupoval pravidelně v extralize, když ale zavolala SOS kladenská juniorka, musel nejvyšší soutěž oželet a zamířil bojovat o body se svými vrstevníky. „Hrál jsem třicet, pětatřicet minut, už jsem skoro nestřídal, aby se to udrželo," líčí.

Přiznává také, že kvalitou soutěže nebyl zrovna nadšený. „Když to řeknu blbě, byl to úplně jiný sport, než jsem byl zvyklý celou sezonu. Intenzita nebyla velká, hrál jsem se stejně starými kluky. Cíl byl jasný, nějak to uklepat, vyhrát, abychom se udrželi, což se povedlo," oddechne si.

Příklep s obráncem Kladna a stříbrné dvacítky Jiřím Ticháčkem

Je pochopitelné, že by raději válčil o body po boku Jaromíra Jágra či Tomáše Plekance v extralize. Dopředu však tušil, že se promění v kladenského žolíka. „Přišel pan Burger a říkal, že ta šance, že půjdu pomoci juniorce, tady je. A za dva dny přišel znovu, že už musím jít, že je to kritický. Takže jsem pomohl, co nejvíce to šlo," tvrdí stříbrný medailista z posledního MS dvacítek.

Hokejisté Kladna se připravují na start baráže proti ZlínuVideo : Sport.cz

Nervózní prý určitě nebyl. „Věřil jsem, že to zvládnu. Už jsem si všechno vyzkoušel minulý rok, ale to hrála juniorka extraligu, to byl ještě hokej. Teď mě čekala džungle. Nechci nikoho shazovat, ale proti extralize kvalita nebyla moc velká. Naštěstí jsme se udrželi," neskrývá úlevu.