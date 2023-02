Strmeň si výhru Motoru kousek od domova užíval. Na tribuně byla celá rodina, smál se havířovský rodák

„Měli jsme v hlavě, kam jsme se po minulém utkání propadli a víme, o co hrajeme. Možná nás to ale více semklo, protože proti Vítkovicím jsme odehráli velmi dobré utkání," vykládal Strmeň, jenž se v tomto kalendářním roce dočkal první extraligové výhry.

Hosty přivedl do vedení v první třetině Matěj Toman, v prostřední části v přesilovce navýšil náskok Roman Vráblík a tříbrankový náskok zařídil z brejku Michal Vondrka. Snížení Richarda Jarůška k obratu nevedlo, navíc když do prázdné podtrhl výhru hostů Milan Gulaš.

„Je příjemné zase vyhrát, ale pro nás je především důležité v každém zápase bodovat. I kdybychom ho třeba měli prohrát. My už teď hrajeme vlastně play off a kluci ukázali, že když o něco jde, umějí zabrat. Věděli jsme, že Vítkovice mají výborné nástupy do utkání, proto jsme se snažili jejich hru kouskovat a tím jejich tlak otupit," popisoval Strmeň, jenž dostal podruhé v řadě přednost před ostřílenějším Dominikem Hrachovinou.

Odchovanec havířovského hokeje si tak mohl zachytat v rodném kraji. „To, že jedeme do Ostravy jsme nezohledňovali," pousmál se trenér Českých Budějovic David Čermák. „Proti Spartě odchytal výborný zápas, proto šel do branky znovu," dodal.

„Chodil jsem s ním do třídy, stejně jako Lukášem Kovářem, který byl dneska na ledě v domácím dresu, nebo třeba Petrem Kolouchem či Lukášem Kucserou. Ale to už je hodně dávno. Hráli se s nimi s Havířovem vyrovnané zápasy a jsou to hezké vzpomínky," svěřoval se gólman, jenž do extraligy nakoukl v dresu Chomutova. Chytal i v Třinci, nyní už pátý rok slouží v Českých Budějovicích.