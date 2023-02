Pardubice vyhrály základní část. Kladno je i přes Jágrův gól zase na dně. Spartě skončila série

Vítkovice zase doma nestačily na České Budějovice, které v Ostravě vyhrály 4:1. Jihočeši po sedmi zápasech zvítězili v normálním čase a unikli tak z posledního místa. "Pro nás je teď důležité bodovat v každém zápase. Když prohrát, tak aspoň s bodem. S tím jsme jeli i do Vítkovic a jsme rádi, že se nám to povedlo za tři body, které hodně potřebujeme," řekl po utkání brankář Budějovic Jan Strmeň. "Prohry nás semkly. Hrajeme více jako tým, doufám, že v tom budeme pokračovat dále."

"V posledních třech utkáních s Třincem to je vždycky o remíze. V naší situaci, ve které jsme, si bodů navíc extrémně vážíme. Zvlášť s takovým soupeřem. Bohužel vstup do utkání byl jednoznačně v režii hostů, hrál velice jednoduchý, účelný, řekl bych play off hokej. A my absolutně nedokázali reagovat. Zlepšeným výkonem jsme si řekli za plichtu," řekl kouč Litvínova Karel Mlejnek.