Strömberg poslal góly otci do nebe, Flek za výhru Komety nad svým bývalým mužstvem zaplatí

Dvěma trefami k tomu výrazně přispěl finský útočník Kim Strömberg, který přišel do týmu po minulé sezoně z Kouvoly. „První mistrovské utkání v brněnském dresu pro mě dopadlo naprosto parádně. Pomalu jsme se rozjížděli, ale od druhé třetiny jsme na ledě dominovali. Jsem moc rád, že jsem mohl k premiérovému tříbodovému zisku takhle přispět. Kéž by to tak pokračovalo," přál si.

Strömberg byl ústřední postavou svého týmu navzdory tomu, že ho nedávno postihla rodinná tragédie. „Góly jsem poslal do nebe zemřelému otci," prozradil.

Po prvním extraligovém zápase v dresu brněnského mužstva netajil nadšení i útočník Jakub Flek, jenž přispěl gólem k demolici svého bývalého celku. Radoval se z něj ovšem jen střídmě. „Ve Varech jsem strávil uplynulých deset let. To je dost dlouhá doba. Bylo by asi krajně nevhodné metat na ledě od radosti nějaké kotrmelce," ctil nepsané pravidlo.

Prozradil, že za vítězství vypsal pro spoluhráče pěknou prémii. „Nebudu říkat přesnou cifru, ale slíbil jsem jim do společné kasy docela vysokou částku. Je to dost peněz," je přesvědčený. „A to budu muset určitě ještě něco přitlačit za první branku. Martin Zaťovič mi to spočítá," usmál se Flek.

Výhra v úvodním utkání nové sezony ho hodně potěšila. „Po nepříliš povedených přípravných duelech a nevýrazné první třetině s Vary je 6:1 doslova snový výsledek. V první pauze jsme si něco v kabině k naší hře řekli a přineslo to ovoce. Góly nás nakoply, najednou jsme nabrali sebevědomí. Dík patří výbornému Marku Čiliakovi v brance, který nás několika výtečnými zákroky podržel. Snad nám to bude takhle padat i dál," uvítal by.

Foto: Václav Šálek, ČTK Zleva brankář Brna Marek Čiliak, Michal Gulaši z Brna a Dávid Gríger z Karlových Varů.Foto : Václav Šálek, ČTK