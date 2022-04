Svačina odstartoval parádní třinecký obrat. Rozhodlo, že jsme nezačali bláznit, říká

Věděl jste hned, jak jste převzal puk, kam budete zakončovat?

Jen jsem na Mariho mrknul už jsem věděl, že o mě ví. Byla to neskutečná nahrávka, prostě mi jen cvakla do hokejky a v tu chvíli jsem věděl, že se dostanu za beka a rozhodl jsme se vystřelit nahoru. Bylo to naštěstí správné rozhodnutí.

Vladimír Svačina vyrovnává skóre prvního finálového duelu za @hcocelaricz! 🔥 pic.twitter.com/kE4dbX1kT9 — Tipsport extraliga (@telhcz) April 18, 2022

V první třetině to vypadalo, že jste trochu hledali jiskru. Bylo to tak?

Jak to popsat. Sparta je úplně jiný soupeř, než Vítky a Bolka, hlavně v první třetině byli strašně šikovní na puku, což nám dělalo trošku problémy. A možná nám ani nepomohlo to, že v semifinále hráli jen čtyři zápasy a pak měli deset dní volno. Tréninkem se zápasy nenahradí. Naštěstí byla taková jen prví třetina, i když si nemyslím, že by byla úplně špatná. Byly tam ale fauly, a proto to vypadalo, že je Sparta na koni.

Čím to bylo, že jste v první třetině Spartě dovolili tři přesilové hry? Byly ty fauly nutné?

Těžko hodnotit. Někdy se to tak seběhne. Přemíra snahy, malý detail, který se stane v setině sekundy a jde těžko ovlivnit. Ale jasné je, že se těch faulů musíme vyvarovat, ať je jich co nejméně. Přesilovky můžou a asi i budou rozhodovat.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Martin Marinčin z Třince a Michal Moravčík ze Sparty v souboji o kotouč.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Bylo složité upozadit negativní emoce, aby vám ten zápas neutekl?

To ne. Ty fauly byly, takže jsme si k tomu něco řekli v šatně my, než abychom cítili křivdu. Nemá cenu se v tom babrat. Chyby dělají všichni, i my jich na ledě uděláme spoustu. Je důležité se soustředit sami na sebe. Kdybychom tam na někoho začali hulákat, tak nás to akorát vyvede z koncentrace.

Od půlky utkání jste byli lepší, co se změnilo?

Nic zásadního. Vedli, nemuseli se tolik hnát dopředu, ale my jsme se jen drželi plánu a trpělivá hra se nám vyplatila stejně, jako v předchozích dvou sériích. Nebylo by ideální, kdybychom se zbláznili a lítali tam najednou nahoru dolů.

Jak důležité je vyhrát první zápas série? Nebo je to prostě jen jeden ze čtyř, které musíte zvládnout?