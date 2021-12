Švédský hokejový útočník Immo po měsíci končí v Karlových Varech

Sedmadvacetiletý Immo přišel do Karlových Varů před necelým měsícem poté, co slovenský klub Bratislava Capitals předčasně ukončil sezonu. Energie při jeho příchodu uvedla, že podepsal smlouvu do konce sezony. Dnes na svém webu informovala, že Immo nenaplnil představy klubu a po měsíční zkoušce končí. V extralize odehrál šest zápasů a připsal si jednu asistenci, v posledním utkání nejvyšší soutěže před přestávkou již chyběl v sestavě.