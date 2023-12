Ta holka z vás dělá blbce, už ji snad trefíte, ne?! Hvězda extraligy o bitvách s reprezentantkou

Bylo jim tehdy dvanáct, chodili do šesté třídy a na ledě se potkávali při zápasech žákovské ligy. Filippi v dresu Dvora Králové, kam zamířil z Trutnova, Vlach zase v tom kolínském.

„A my vždycky byli druzí, pokaždé za Kolínem,“ vybavuje si dnes jednatřicetiletý Filippi sezony od šesté do osmé třídy na základce. Však i jeho otec pro Sport.cz nedávno přiznal, že Filipii junior se s Vlachem na ledě „absolutně nesnášeli“.

„To jsem ještě neviděl, jak nás točila v pásmu a připravovala to Jardovi, který měl v té sedmé osmé třídě snad stejnou ránu golfákem jako teď. Prostě to byla velké rivalita. Vždycky, když přijel Kolín, tak jsme hned koukali, jestli s nimi dorazili i Mrázová s Vlachem. Když jo, tak jsme si říkali ´Hm, tak dneska zase nic´,“ směje se Filippi.

A k dobru dává historku ze šatny před jedním ze vzájemných zápasů s Kolínem. „Náš trenér nám říkal: ´Kluci, mají tady tu holku, tak buďte opatrní. Ne že ji někdo trefíte´. Tak jsme jako gentlemani přikyvovali a ona měla po první třetině tři góly a dvě nahrávky. Načež přišel trenér do kabiny: ´Tak už ji snad někdo trefíte, ne? Z vás tady dělá blbce!´“ culí se dnes reprezentační útočník, jenž v roce 2016 vyhrál s Magnitogorskem KHL.

Osud tomu tak chtěl, že v 9. třídě odešel hrát hokej do Liberce a stejným směrem putoval i Vlach. Do té doby nesmiřitelní rivalové najednou hráli za stejný tým, chodili spolu do školy a dokonce sdíleli společný pokoj na ubytovně. Postupně mezi nimi vzniklo přátelství, které trvá doteď.