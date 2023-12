Teď se musíme více semknout a porazit Spartu, říká olomoucký Černý

Zápas byl až do konce vyrovnaný. Začali jste dobře, vedli 1:0, ale nakonec jste nebodovali?

Bylo to strašně náročné se spoustou těžkých soubojů. Drželi jsme krok, ale chyběl nám alespoň jeden gól navíc.

Oceláři rozhodli v přesilovce. Ze tří proměnili tu poslední. Vy jste se rovněž ze tří neprosadili ani jednou…

Umí je výborně sehrát. Možná, kdybychom neměli žádné vyloučení, vítězný gól by nedali. To už je však jedno. S tak kvalitním týmem, abyste vyhráli, musíte využít více příležitostí. Nejlépe tak tři a ne pouze jednu. Šance na úspěch by byla větší. Je to jednoduché.

Olomouc - Třinec 1:2 (45. M. Roman)Video : Tipsport Extraliga / BPA

Co chybělo k tomu, abyste se prosadili více?

Nechci říkat, že štěstí. To je blbost. Asi větší důraz, více střel. Nevím kolik jsme jich měli. Moc ale asi ne. Snad i nějaký odraz, jít si pro to.

O vaší bídné produktivitě svědčí i to, že gól jste vstřelil právě vy, vyloženě sváteční střelec. V extralize jste se trefil teprve potřetí a naposledy se vám to podařilo před více než čtyři lety. Pamatujete si, proti komu jste se tehdy prosadil?

Bylo v dresu Vítkovic právě proti Třinci. Asi mi tento tým nějak sedí. Když zavřu oči, tak zrovna proti nim mi to tam padne.

Zdálo se, že tentokrát jste i mířil. Rána letěla přesně k tyči, gólmanovi pod beton?

Hlavně jsem si to dal víc pod sebe. Nevystřelil jsem hned z první, jak jsem chtěl a pak už to zaplulo nad ten beton. Doprava jsem to směroval, ale netušil jsem, že to poletí tak přesně.

Olomouc - Třinec 1:0 (15. Černý)Video : Tipsport Extraliga / BPA

Ač v týmu máte jiné úkoly než střílet góly, bylo na vás vidět, jak velkou radost máte?

Samozřejmě. Dáte-li gól a pomůžete tak týmu, je to vždycky něco navíc. I já se z něj těším. A chci góly dávat. Kdybych jich dal deset v sezóně, bylo by to pro nás lepší. Třeba teď konečně začnu. Ten dnešní bych ale raději vyměnil za body.

Zdá se, že i přes poslední prohry je v kabině atmosféra pořád výborná?

Parta je skvělá a na to hrajeme. Když všichni do toho dají, co umí a občas přidají i něco navíc, vyhráváme. Teď to trochu skřípe, ale nálada zůstává dobrá.

Nicméně, sérii porážek už potřebujete zastavit. Jak toho docílit?

Musíme se semknout víc, bojovat ještě urputněji než dnes, dávat góly a v sobotu porazit v Praze Spartu. Výkon z Třincem nebyl špatný. Potřebujeme na něj navázat a být efektivnější.

Jak se do Prahy těšíte? Pojedete tam stejně jako v minulé sezóně speciálním vlakem společně s fanoušky. Má jich být zhruba tisícovka?