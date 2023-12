Jágr tam měl víc akcí, chválil Smoleňák legendu po bláznivé přestřelce v Liberci

Čím si vysvětlit divoký průběh zápasu?

Šancí bylo hodně z obou stran, padlo hodně gólů, ale spoustu šancí gólmani i chytili. Jednou za čas takový šílený zápas se spoustou gólů je, ale víme, že pokud chceme vyhrávat, bude to většinou o gólu. Samozřejmě bych si přál, abychom tolik branek dávali každý zápas, v našem hokeji to však úplně nehrozí.

Kde se bláznivý zápas zlomil ve váš prospěch?

Určitě na začátku třetí třetiny, tam je Klépa (Klepiš) skoro v pětačtyřiceti letech vymíchal a odskočili jsme o tři góly. Myslím, že to byl hřebík, protože kdyby dali gól, zase se budeme strachovat. Myslím, že Klépův gól celý zápas překlonil na naši stranu.

Odehráli jste nejlepší třetí třetinu v sezoně?

Možná jo, hlavně jsme se snažili hrát furt aktivně. Spoustu zápasů jsme ztratili tím, že jsme začali hrát pasivně a čekali, co s námi udělají soupeři. A u dobrých týmů s excelentními útočníky, rychlými a šikovnými na puku, je pak jen otázkou času, kdy se jim to povede, když začnete čekat, co s vámi provedou. Takže jsme se snažili být aktivní, chodit po nich, aby se nedostávali do brejků a nebyli tolik na puku.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Jaromír Jágr z Kladna při utkání v Liberci.

Po minulé prohře na Spartě jste použil výraz anarchie na diskotéce, máte nějaký i dnes?

Se Spartou to bylo šílené… Ale i teď ve druhé třetině tam bylo osm minut, kde to bylo nahoru dolů. Vím, že lidi tohle baví, ale když potřebujete každý bod, tohle úplně nechcete. Takže jsem rád, jak jsme zareagovali. Ale jeden vyhraný zápas po dlouhé době nás nikam úplně extra neposune. Musíme v lednu, kdy je zápasů hrozně moc, sbírat body, koukat jenom na sebe a makat jako teď.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Liberec - Kladno 3:3 (23. Smoleňák)Video : Tipsport Extraliga / BPA

Máte dva góly, jeden vám připravil Jaromír Jágr.

Džegr na mě řval už od červený, abych mu nahrál zpátky, takže jsem mu to dal a jel jsem před bránu. Kdykoliv má Džegr puk na hokejce v útočným pásmu, tak i v jeho letech dokáže něco vymyslet a je opravdu těžký mu puk vzít a z pozice bránícího hráče přečíst, co chce udělat. Těch akcí tam měl víc.

V sezoně hrál potřetí, čím nejvíce pozvedává výkon týmu?

V útočném pásmu, když má puk, mu ho vezmete jedině tak, že ho třeba zdvojíte. Samozřejmě hráči po něm chtějí jít, asi se chtějí ukázat, což je úplně normální, a v tom je silný, že hráči po něm jdou a o to víc mají kluci s ním na ledě prostoru. V tom je cenný a jsme rádi, že mu hlavně drží zdraví a že hraje.

Je na ledě i nejhlasitější?

Řekne si k tomu svoje. Kdo jiný by si měl zařvat než on… Snažíme se využívat věcí, v jakých je dobrý a v Liberci byl vidět ve spoustě situací v útočném pásmu.

I v Liberci zaujal před zápasem rozcvičením pomocí gumy zaháknuté o mantinel. Jak často nyní tohle před duelem dělá?

Vždy ho vidím, jak si s sebou bere nějaký propriety, to jsou jeho věci, každému vyhovuje něco jiného. A evidentně mu to funguje, když hraje. Já to sice dělat nebudu, ale jemu to funguje. Takže fajn.

Na konci jste jel sám na bránu, co chybělo k hattricku?

Myslím, že jsem ho už měl, ale asi mě má načteného z Youtubu… (směje se) Škoda, tam mi to Tony (Melka) dobře dal. Ale už to nebylo zase tak důležitý. Kdyby to bylo o gól, nebo bychom prohrávali, tak bych byl asi nasraný. Určitě mi to není jedno, ale zase to taky určitě není něco, kvůli čemu bych se měl hroutit. Ten výkon byl dobrý od všech a bylo to fajn.

I Boleslav za vámi vyhrává, koukáte se za sebe hodně?