Titul? Teď už je to menší sci-fi, připouští Pilař. Jako odchovanec Hradce cítil zadostiučinění

Mám radost za nás oba. Známe se snad od šesté třídy, prošli jsme spolu základkou i střední školou, dva roky jsme pak při angažmá v Litoměřicích byli spolu na pokoji. O to víc si to přejeme. Dát ve finále extraligy gól před vlastními fanoušky a vyprodanou halou je pro nás oba zadostiučinění. Obrovsky krásný pocit. Doufám, že je to impuls pro mladé kluky, kteří se na nás chodí koukat, aby na sobě makali a taky se dostali do áčka.