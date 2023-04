Tlak je na Třinci. Cítíme, že jsme se jim dostali pod kůži, tvrdí hradecký Zachar

„Tlak je na Třinci. V kabině cítíme, že jsme se jim dostali pod kůži. Všichni jsme pozitivní. Když budeme takhle pokračovat, máme velkou šanci," míní útočník Marek Zachar, že Mountfieldu se jako prvnímu týmu v českém play off může povést otočka z 0:3.

Ve finále zatím vždy platilo, že kdo otevřel skóre, radoval se z výhry. Hradec by úvodní trefu potřeboval i dnes. „Třinec by pak totiž musel otevřít hru, což je pro nás lepší. Máme systém postavený na bruslení a energii. Je vidět, že nohy nám jedou," míní obránce Hradce Bohumil Jank, že s úbytkem sil nemají Východočeši problém.

Navíc je drží gólman Machovský. V každém z posledních dvou zápasů na něj šlo 30 střel, nestačil jen na jedinou. „Celé play off má super formu, chytá jako bůh," chválí lednovou posilu útočník Radek Pilař. „Pomohl nám už tolikrát, že to snad ani není možné," přidává se Jank.

Vedeme 3:2, jedeme domů, co víc si přát, říká Daniel Voženílek. Popěvek? Jsem s ním v pohodě, je dobrej!Video : Sport.cz

„Bylo by fajn vrátit finále do Hradce k sedmému zápasu. A pak děj se vůle boží," zasnil se Pilař, že by se o mistrovi rozhodovalo až v nedělním nejzazším možném termínu.