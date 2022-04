Ml. Boleslav - Třinec 1:2 Stav série 0:4 Třinec opět zdolal Středočechy a počtvrté v řadě je ve finále

Minuta Min. Tým Hráč Akce 10. Dravecký 0 : 1 37. Růžička 0 : 2 57. Kelemen 1 : 2 Záznam online reportáže

Hokejisté Třince vyhráli ve čtvrtém semifinále play off extraligy na ledě Mladé Boleslavi 2:1 a v nejrychlejší možné době postoupili do finále. Oceláři vyhráli sérii 4:0 na zápasy, v boji o titul se představí počtvrté v řadě a zároveň budou útočit na třetí triumf za sebou. V klubové historii se Třinec, jenž v letošním play off ještě neprohrál, ve finále představil doposud šestkrát, třikrát se mu podařilo boj o titul ovládnout.

Foto: Vít Černý, ČTK Třinecký Martin Růžička se raduje po brance proti Mladé Boleslavi. Foto : Vít Černý, ČTK

Pod dnešní výhru se spolehlivým výkonem podepsal brankář Ondřej Kacetl, gólově se prosadili Vladimír Dravecký a v přesilové hře Martin Růžička. Za domácí snížil v 57. minutě Miloš Kelemen. Finále začnou Slezané v domácím prostředí v pondělí 18. dubna. Do sestavy hostů se po jednozápasovém trestu vrátil Růžička, do branky se opět postavil Kacetl, kterého kouč Varaďa ve čtvrtek po druhém inkasovaném gólu stáhl ze hry. Foto: Vít Černý, ČTK Autor branky Vladimír Dravecký z Třince.Foto : Vít Černý, ČTK Zatímco ve třetím duelu série se Bruslaři střelecky prosadili hned v úvodu, tentokrát se jim to nepodařilo. Kacetl si totiž pokus Šťastného ve 3. minutě pohlídal. I díky tomu mohli hosté jít v 10. minutě do vedení. Po rychlém protiútoku se dostal Dravecký sám před Krošelje a bekhendovou střelou jej překonal. Foto: Vít Černý, ČTK Zleva Mitchell Fillman z Mladé Boleslavi a Marko Daňo z Třince.Foto : Vít Černý, ČTK Oceláři byli aktivnější a dobrým pohybem nepouštěli soupeře do výraznějších šancí. Naopak ve 24. minutě mohli po Adámkově střele a následných dorážkách vedení zvýšit, Krošelj byl ale pozorný. Ve 29. minutě si poradil i s pokusem Michala Kovařčíka. Ideální šanci vyrovnat měli Středočeši ve 108 sekund dlouhé přesilovce pět na tři, recept na Kacetla ale nenašli. Pouze Kelemen trefil tyč. Jak hrát početní výhody následně ukázali domácím Třinečtí. Při Kelemenově vyloučení se prosadil pohotově dorážející Růžička a připsal si první gól v play off. Hosté pak duel zkušeně kontrolovali a názorně dokumentovali, proč měli podle počtu inkasovaných branek druhou nejlepší defenzivu v základní části extraligy. Čtyři minuty před koncem se ale přece jen domácím podařilo snížit. Jánošíkovu střelu odraženou od mantinelu pohotově dorazil Kelemen a připsal si devátý gól v play off. Vyrovnat už ale Bruslaři nedokázali. Semifinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Branky a nahrávky: 57. Kelemen (Jánošík, Pláněk) - 10. Dravecký (M. Roman, Hrehorčák), 37. M. Růžička (P. Vrána, Hrňa). Rozhodčí: Šír, Lacina - Lederer, Rampír. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 4200 (vyprodáno). Konečný stav série: 0:4. Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Bičevskis, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, Lunter - J. Stránský, T. Knotek, Eberle. Trenér: Rulík. Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Adámek, M. Zbořil - M. Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Svačina - Chmielewski, M. Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa. Tipsport extraliga

