Třinec sestřelil Kometu v přesilovkách. Moc nám teď nešly, tak jsme to zjednodušili, řekl Marcinko

Brňanům nepomohla ani výměna gólmanů po první třetině, totálně totiž selhali v oslabeních, v nichž dostali čtyři góly. „Nehráli jsme disciplinovaně, v tom byl náš problém," soukal ze sebe obránce Tomáš Kundrátek, který v den svých třiatřicátých narozenin poprvé v kariéře odehrál zápas proti Třinci. „Moc jsem se sem těšil, něco jsem v Třinci odehrál. Byl to pro mě těžký zápas," řekl Kundrátek, jenž asistencí na druhý gól jen mírnil debakl.

„Před zápasem jsme hráče na třinecké přesilovky upozorňovali. Bohužel jsme ale v této herní situaci inkasovali v první třetině dva góly, což určilo ráz zápasu. Pak už jsme to tlačili do kopce. Třinec byl jednoznačně lepší," hledal příčiny porážky trenér Brna Patrik Martinec.

Třineckou jízdu odstartoval v 8. minutě gólem do posunuté branky Miloš Roman, třemi body se na sedmi brankách podíleli Tomáš Marcinko a Andrej Nestrašil. „V minulých zápasech nám to v přesilovce vůbec nešlo, proto jsme se snažili hrát co nejjednodušeji a okamžitě atakovat bránu. Vyplatilo se to," řekl Marcinko, který si poprvé v sezoně užil tříbodový večer.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Brankář Marek Mazanec z Třince sleduje puk.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Na Štěpána proti Kometě Brno nejprve přihrál Danielu Voženílkovi na čtvrtý gól, Marku Daňovi na pátou branku a šestou sám v přesilovce vstřelil. Třinec využil v utkání 31. kola početní výhodu hned čtyřikrát a smázl Brno vysoko 7:2. „Všichni jsme měli volno, ale jsme profíci a snažili jsme se být nachystaní co nejlépe, nepřejídat se a zůstat v nějaké kondici," usmíval se 34letý Marcinko.

Třinec je s třiceti procenty využitých přesilovek jasně v extralize nejlepší a proti Brnu to čtyřmi góly znovu potvrdil. „Osobně tohle moc nesleduji, ale velmi dobře jsme věděli, že přesilovka je velká zbraň Brna. Nám teď naopak moc nešly, o to více jsem se snažili být preciznější a přetavit je do gólů na sto procent," líčil slovenský útočník.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva brankář Brna Dominik Furch a Patrik Hrehorčák z Třince.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK