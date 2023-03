Poprvé vážněji ohrozil Kacetla Kaše tečí Tomáškovy střely a na druhé straně kryl Kovář Jeřábkovu ránu. V 6. minutě našel Růžička bekhendem před brankou Daňa, který zamířil do pravé tyče. Z protiútoku zahrozil Řepík, za Oceláře zase po objetí branky nebezpečně pálil Hrňa.

Sparta se ujala vedení při Romanově vyloučení, kterému se Třinečtí v čele s koučem Motákem divili. Po Vauhkonenově teči Kousalovy střely ještě odvrátil puk před brankovou čárou bek Jeřábek a Kacetl jej zalehl. V čase 13:14 už Kousalovu přihrávku z pravého kruhu z brankoviště poslal do odkryté branky s vypršením Romanova trestu Kaše.

🏒 Byl to boj, ale v prodloužení nakonec bere druhý zápas soupeř. My ale nic nevzdáváme, v Třinci pojedeme na sto procent!

Třinec mohl otočit skóre. Nejdříve sparťanského gólmana prověřil Kurovský a v 25. minutě neproměnil samostatný únik Nestrašil. Před polovinou druhé části dostal z dorážky bekhendem do posunuté branky Daňo, ale sudí Sýkora s Kikou si u videa prověřili, že to bylo mimo výseč a gól neplatil.

Třinec potom dostal Spartu pod obrovský tak, nepustil ji přes dvě minuty z obranného pásma, ale Kovář a unavená bránící pětice to ustáli. V 57. minutě dorážek Daňo a sparťanský gólman vleže stihl vyrážečkou puk odvrátit před brankovou čárou.

V úvodu prodloužení se Sparta ubránila při Poláškově trestu. Další početní výhodu nabídl Třinci vyhozením puku do hlediště Jandus a po Sobotkově faulu hráli hosté i sedm sekund v pěti proti třem. To sice nevyužili, ale v pokračující výhodě si srazil Voženílkovu přihrávku do vlastní branky Moravčík.