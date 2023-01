Kaufland Winter Games hlásí první branku! 😍 Libor Hudáček a Marko Daňo skvěle vyřešili situaci dva na jednoho. Daňo tak přesnou ranou posílá @hcocelaricz do vedení! 🔥👀 #TRIKOM pic.twitter.com/yqmxYyzw3j

Do druhé třetiny oba týmy vyměnily speciální sady dresů za klasické extraligové a více ze hry měla Kometa. Brňané se tlačili do útoku, Kacetl byl ale pozorný. Jeho spoluhráči čekali na šanci, která přišla ve 27. minutě, kdy se do rychlého protiútoku dostali další dva slovenští hráči v kádru Ocelářů Hrehorčák a Dravecký a navýšili vedení Třince.