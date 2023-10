Třinecký útočník Roman čekal na gól padesát zápasů. Já to ani nechci počítat, pousmál se

„Vybojovali jsme puk na naší polovině a Peťo (Vrána) to prostrčil do útočného pásma. Viděl jsem, že Paťo Hrehorčák jde do brány a potom už to nějak instinktivně vzniklo,“ líčil Roman, který skóroval čtvrt minuty poté, co útočník Karlových Varů srovnal na 1:1. „Zareagovali jsme na to vyrovnání velmi dobře. To je vždy důležité,“ zdůraznil Roman.