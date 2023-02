Tygři rozdrtili lídra a buší na čtyřku. Forma Liberce graduje, chválil oceněný Nedvěd

V polovině října Liberečtí z elitní čtyřky vypadli a od té doby ji měli hodně vzdálenou. Na konci základní části se však do ní znovu vehementně tlačí. Dvě kola před koncem ztrácí na čtvrtý Hradec Králové dva body, mají s ním však horší vzájemné zápasy. V pátek Liberečtí hrají v Karlových Varech, Mountfield se představí na ledě Sparty.

„Musíme vědět, co se v tabulce děje, ale nemůžeme koukat moc dopředu a být uspokojení tím, že jsme sedm zápasů vyhráli. Víme, že abychom v první čtveřici byli, musíme jich vyhrát v řadě devět," řekl zkušený útočník Michal Birner, který proti Pardubicím nastoupil s céčkem místo potrestaného Jelínka.

„Není náhoda, že máme sedm vítězství v řadě. Tvrdě pracujeme, a i když v sezoně to kolikrát nebylo úplně ono, snažili jsme se být každý den lepší a lepší a myslím, že poslední měsíc se to ukazuje a zaslouženě jsme si sami vybojovali šanci se nějakým způsobem vplížit do čtyřky," poznamenal Birner, který si proti Pardubicím připsal tři kanadské body za dva góly a asistenci.