Tygry souží viry, Vary dorazil Nedomlel. Úsměvné, řekl ke kauze lámání hokejek v Hradci

„Když vás tam takhle Petr Jelínek krásně najde do prázdné brány, tak se to potom střílí," vtipkoval vysoký liberecký bek. Z deseti pokusů by prý na tréninku branku přes celé kluziště trefil osmkrát, tentokrát mu však na okamžik zatrnulo. „Puk letěl dlouho a trochu začal zatáčet doleva. Tam jsem se trochu zarazil, že to možná nevyjde," oddychl si Nedomlel.

„Klíčem k úspěchu bylo, že jsme hráli celých šedesát minut, ať už to vypadalo, jak to vypadalo..." zhodnotil Nedomlel, který na severu Čech hostuje z Hradce Králové. Právě na ledě Mountfieldu hokejisté Liberce prohráli v úterý v prodloužení. A zápas měl ještě dohru, kdy liberecký klub zveřejnil video, na kterém Hradečtí lámali svému soupeři záměrně hokejky. Východočeský klub se pak omlouval.

„V první chvíli jsem to ani neviděl, až pak na videu. Co na to říct? Je to úsměvný. Ale už je to minulost, nevracel bych se k tomu," uzavřel Nedomlel.