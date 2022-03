Úspěšné premiéry! Svoboda nulou a Dufek gólem spasili Plzeň

Škoda si v pondělí nechala utéct zápas v závěru, a tak ve čtvrtém duelu musela odvracet brzký konec sezony. „Ráno na led přišlo pětadvacet naštvaných borců. Všichni jsme chtěli vrátit sérii do Plzně," řekl Miroslav Svoboda.

Hosté se dostali do brzkého vedení. První gól za Plzeň po výměně právě z Mladé Boleslavi vstřelil až ve svém 26. zápase Jan Dufek. „Trápil jsem se dlouho. Konečně to tam spadlo, navíc v tak důležitém zápase," radoval se pětadvacetiletý útočník.

Že bude gól z první třetiny vítězný, čekal asi málokdo. „Nemyslím si, že by nám brzké vedení nějak pomohlo. Tentokrát jsme se ale poučili a všemi silami bojovali o udržení náskoku," těšilo Svobodu.

Ve druhé třetině plzeňskému brankáři dvakrát pomohla branková konstrukce. „To se mi stalo snad po jedenácti zápasech, že by mě zachránila tyčka. Od té chvíle jsem věděl, že mám štěstí na své straně a věřil jsem, že to dopadne dobře," pokračoval gólman, který oceňoval výkon defenzívy. „Pracovala výborně, i když bezchybný výkon to také nebyl. Na rozdíl od předchozích zápasů ale při nás stálo štěstí."