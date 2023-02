Útočník Lev se po sezoně vrátí z Hradce Králové do Plzně

"Vždycky jsem plánoval se vrátit do Plzně, abych byl týmu prospěšný, a ne až ve věku, kdy bych neměl co nabídnout," uvedl Lev na klubovém webu.

Vybíral si prý z více nabídek, pro návrat do Plzně se rozhodl po osobním jednání s klubovým šéfem Martinem Strakou a sportovním manažerem Tomášem Vlasákem. "Zajímalo mě, jakou roli by ode mě v týmu chtěli. A to, co jsem slyšel, mi dávalo absolutní smysl. Chceme s Plzní týmový úspěch a to je pro mě priorita," prohlásil Lev.