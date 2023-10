Útočník Plášek se ze zámoří vrací do Olomouce

Hokejový útočník Karel Plášek se vrací do extraligové Olomouce. Třiadvacetiletý odchovanec Přerova se před sezonou vrátil do zámoří, neprosadil se ale ve Vancouveru ani v Pittsburghu, který následně získal jeho práva, a rozhodl se vrátit do Česka. Hanáci jeho příchod oznámili po dnešním zápase proti Litvínovu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Český útočník Karel Plášek na archivním snímku.

„Minulou sezonu jsem si v Olomouci užil a těším se, až se znovu zapojím do zápasu. Utkání proti Litvínovu jsem sledoval na tribuně a musím říct, že podpora fanoušků byla fantastická. I to je jeden z důvodů, proč jsem neváhal s návratem," uvedl Plášek na sociálních sítích Hanáků. Plášek se v Olomouci v minulé sezoně zapojil do hry po operaci kyčle v listopadu. Za Hanáky sehrál 38 zápasů včetně play off a nasbíral 20 bodů za sedm branek a 13 asistencí. Celkově má bývalý hráč Komety Brno v extralize na kontě 162 utkání a 43 bodů (19+24). V zámoří bojoval o šanci na start v NHL v sezoně 2021/22, kvůli zranění ale stihl jen osm zápasů a nebodoval.