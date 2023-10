Hráči Olomouce a Litvínova se servali po závěrečné siréně. Ani si nesměli podat ruce

Trenéři i samotní hokejisté se shodli na tom, že takovou situaci ještě nikdy nezažili. „Chtěli jsme si podat ruce, ale chápu rozhodčí. Nechtěli asi riskovat, že by někdo něco vyprovokoval a přišly by další půtky. A že jsme si nemohli podat ruce… Zažil jsem to jen při covidu, když to bylo zakázáno,“ tvrdil střelec vítězného gólu Jan Bambula.

Podobně to vnímal i litvínovský Ondřej Jurčík. „Sudí k tomu přistoupili z preventivních důvodů. Myslím však, že by se nic nestalo. Bylo po všem,“ prohlásil s tím, že vše vypuklo, když se do sebe pustili olomoucký Rok Macuh a litvínovský Jindřich Abdul. „Viděli jsme, jak k nim rychle jede celá domácí střídačka, a tak jsme vyrazili také,“ vysvětlil.

„Já nevím, jak se to zvrtlo. Šel jsem slavit a najednou vidím, jak se to na ledě mlátí. Myslím ale, že to zůstane jen u toho zápasu. Žádné odvety. Není k tomu důvod,“ míní Bambula.

Aktéry úvodní bitky Macuha a Abdula rozhodčí potrestali jen dvouminutovými tresty. Stejný dostal i domácí Jan Káňa a k tomu ještě pětiminutový, stejně jako jeho spoluhráč Adam Rutar a hostující Ondřej Kaše a Denis Zeman.

„Nechci to pár minut po zápase komentovat. Až si to každý prohlédne na videu, udělá si obrázek sám. Možná z toho i odpovědní lidé něco vyvodí. Jinak ale musím říct, že v průběhu zápasu, byť to byl urputný boj z obou stran, všechno probíhalo fér,“ pověděl trenér Vervy Karel Mlejnek.

Z ukončení vítězné série, byť jeho týmu chyběly už jen dvě výhry k dorovnání extraligového rekordu, který drží Liberec, vědu nedělal. „Vůbec jsem to neřešil a ani nebudu. Prohráli jsme tady prostě o gól a jedeme dál. Věděli jsme, že to jednou přijít musí,“ dodal.

„K hokeji patří emoce a tentokrát po utkání z hráčů vyrazily naplno. Víc k tomu nemám, co říct. Snad jen to, že pro diváky to bylo pěkné,“ řekl k netradičnímu konci zápasu Tomajko.

V hlavě měl více to, že jeho tým konečně zase vyhrál, v letošním extraligovém ročníku teprve počtvrté. „Je to úleva. Bylo to však pro nás dnes nesmírně těžké. Hlavně z pohledu sebevědomí. Nedařilo se nám a přijel Litvínov, který je nahoře. Naštěstí jsme po dlouhé době měli lepší začátek a to určilo další průběh zápasu. Rozhodla situace, které jsme předtím nezvládali,“ liboval si spokojený lodivod Hanáků.