Už nebudu diskutovat s rozhodčím! Do neděle...Jágr si dělá legraci z verdiktů sudích

Zdá se to jako nekonečný příběh. Extraligoví hráči si stěžují, že Jaromíru Jágrovi často projdou fauly, za které by oni pykali na trestné lavici, on se sudími často diskutuje, kvůli různým sporným momentům a fanoušci ho za to kritizují. Nyní se k rozhodčím vyjádřil znovu skrz svůj Instagram. Komentuje dva momenty ze zápasu Kladna s Olomoucí. Uvědomuje si však, že práce rozhodčích není nijak snadná.

Foto: Instagram Jaromíra Jágra (ne)faul na Jaromíra Jágra a (ne)vyloučení Tomáše Plekance.Foto : Instagram Jaromíra Jágra

Článek Sporné momenty však komentuje s humorem sobě vlastním. Nejdříve sdílel video, jehož je hlavním aktérem. Se svými spoluhráči se dostává téměř do přečíslení 5 na 3 a snaží se probruslit mezi dvěma bránícími hráči. Jeden z nich ho podmete hokejkou, ale rozhodčí nepíská. Jágrovi sdělil, že upadl sám. „...vynadal jsem našemu brusiči, že mi špatně nabrousil brusle, ale po shlédnutí tohoto videa se mu zítra budu muset omluvit," napsala slavná osmašedesátka k videu a doplnila to řadou vysmátých smajlíků. Video vtipně doplnil písní Hany Zagorové „Já se vznáším." Majitel kladenských Rytířů si je dobře vědom, že takových situací je v hokeji spousta a v té rychlosti mají rozhodčí rozhodování těžké. „Slibuji fanouškům, že už nebudu diskutovat s rozhodčím (do neděle)," dodal s humorem v reakci na případnou kritiku. Tipsport extraliga Jágr má dál přehled i sílu. Když se rozjede, je těžké ho zastavit. Zvládli jsme to, oddechl si Krejčí Druhé video zachycuje (ne) faul Tomáše Plekance na Viléma Buriana. „Hokej jde příkladem v této covidové době. Tomáš Plekanec vyloučen za nedodržení 1,5metrového rozestupu," směje se Jágr. Plekanec měl být totiž vyloučen za podražení, přitom se Buriana vůbec nedotkl. Ten však ukázal, že ctí fair play a faul odvolal. Jágr toto gesto ocenil. „Tleskáme," napsal a Buriana označil za „Borce na konec."

