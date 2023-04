Už to ani nechci komentovat! nechápe Antoš Ujčíkův trest pro Hudáčka

„Hudáček vedl svůj zákrok ve vyšší nájezdové rychlosti, v okamžiku provedení držel své ruce u těla, ale je prokazatelné, že se před zákrokem odrazil, aby dosáhl vyšší intenzity a bezohledně zasáhl protihráče do oblasti hlavy nebo krku. Svůj zákrok vedl vědomě a nesl výhradní odpovědnost za to, aby se nedopustil bezohledného ohrožení zdraví na protihráče," vysvětloval Ujčík svůj verdikt.

„Už to ani nechci komentovat. Jeho ztráta pro finále play off je strašná škoda, je to blbě pro celou extraligu. Ztratíte jednoho z nejlepších hráčů, který v semifinále ukazoval nádherné akce. Bavil diváky a teď budou tři finálové zápasy bez něj. Takové ale bylo rozhodnutí Viktora Ujčíka, přes to nejede vlak," říká Antoš pro Sport.cz.