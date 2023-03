V Boleslavi to vřelo. Hledištěm létala piva i nadávky. Emoce mi pomáhají, líčí hrdina Lintuniemi

Jsou vzdálené přes půlku republiky, přesto už 15 let panuje mezi Mladou Boleslaví a Brnem velká rivalita. Ta se projevila i ve třetím utkání předkola hokejové extraligy, kdy to v hledišti na boleslavském zimáku pořádně vřelo. Vzduchem létaly kelímky s pivem, peprné pokřiky a nebylo daleko ani od pěstí. „Není příjemné být osprchován pivem, ale co se dá dělat,“ usmál se jen domácí obránce Alex Lintuniemi, který zařídil obě trefy Bruslařů při vydřené výhře 2:1. Středočeši si díky ní prodloužili sezonu minimálně o nedělní duel.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Alex Lintuniemi z Mladé Boleslavi oslavuje svůj druhý gól.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Článek Nevraživost mezi oběma kluby se zrodila při rozhodujícím utkání semifinále 1. ligy v roce 2008. Boleslav tehdy přichystala hostujícím hráčům přetopené šatny, okna s utrženými kličkami a fanoušků pustila na stadion jen hrstku. Kometa navíc klíčový duel prohrála a od té doby nemá soupeře ze středu Čech v lásce. Za dlouhé roky se ovšem celky v play off extraligy nepotkaly ani jednou. Až doteď. Brno mohlo slavit na boleslavském ledě postup do čtvrtfinále a do Boleslavi dorazil narvaný kotel, desítky příznivců postávaly i za mantinelem. Tipsport extraliga Mladá Boleslav odmítla konec sezony Už před utkáním se oba tábory počastovaly vulgárními pokřiky, ale nic výjimečného. Ve druhé třetině se však situace vyostřila na ledě i v hledišti. „Prostě normální. Fanoušci jsou vášniví. A pomáhá mi to, když jsou plní emocí a na stadionu to vře. Hraju pak ještě líp," usmíval se finský bek Lintuniemi. Ovšem nechybělo moc, aby konflikt vyústil ve fyzickou potyčku. Když nad boleslavským sektorem sousedícím s kotlem Komety prolétl kelímek s pivem, domácí příznivci se hodně výrazně ohrazovali. „Naštěstí se nestalo nic horšího, takže dobrý. Ale jeden z hostujících fanoušků byl docela šílenej," podotkl boleslavský forvard David Šťastný. Bez viny nebyli ani příznivci Bruslařů, během potyčky hráčů z jejich kotle totiž přilétla chmelová sprška přímo na led. Tipsport extraliga Mistr je ve čtvrtfinále, Kometa první mečbol nevyužila. Liberec se oklepal z debaklu Podobně vypjatou atmosféru lze očekávat i v nedělním duelu. Boleslav totiž prodloužila sérii Na domácím ledě porazila Kometu už podvanácté v řadě! Vynutila si tak prodloužení sezony. „Hráli jsme dobře už od začátku. Jsem spokojený s naším výkonem. Teď to ještě zopakovat," hodnotil Lintuniemi. Středočeši navíc srazili soupeře jeho vlastními zbraněmi. Využili dvě přesilovky, v nichž na domácím ledě rozhodovalo Brno. Pod obě trefy se podepsal právě vysoký obránce s číslem 10. „Ale necítím se jako hrdina. Je hezké pomoct týmu, ale je jedno, kdo se prosadí. Každý z nás byl hrdina," poznamenal miláček domácích fanoušků. Alex Lintuniemi i s malou dávkou štěstí otevírá skóre a @bkboleslav jde do vedení! 👀🔥 #MBLKOM pic.twitter.com/0R2eU9uHRv — Tipsport extraliga (@telhcz) March 11, 2023 Oba góly byly poměrně šťastné. Při prvním si puk srazil mezi betony hostující Kučeřík, druhou trefu ještě zřejmě před brankou někdo tečoval. „Ozýval se Šťáva (David Šťastný), že ho to trefilo. Jestli chce gól, má ho mít, mně to je jedno," smál se Lintuniemi, který byl v opravdu dobré náladě. Ovšem uvědomuje si, že před Bruslaři stojí ještě pořádně náročný úkol, aby otočili sérii z 0:2 na 3:2. „Bude to znovu těžká bitva," připustil a spoluhráč Šťastný ho doplnil: „Máme nůž na krku. Nezbývá nám nic jiného než všechny duely vyhrát. První krok jsme udělali," dodal. Tipsport extraliga České Budějovice po nepovedené sezoně mění trenéry