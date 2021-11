V kabině Komety proběhly pohovory. Kluci si musí uvědomit, v jaké situaci se nacházíme, tvrdí Kalous

„Pro nás je to další nepříjemná ztráta. Vždyť v naší situaci má každý bodík cenu zlata," připomíná trenér Brna Jiří Kalous, který je notně zklamaný z přístupu svých hokejistů. „Jsem naštvaný. Zase jsme si naše postavení zkomplikovali. Představoval bych si, že kluci budou bojovat úplně jinak. Hned po utkání jsme měli s Liborem Zábranským s hráči důrazný pohovor. Doufám, že si rychle uvědomí, v jak nepříznivé situaci se nacházíme. Ti diváci, kteří mohli přijít do hlediště, si od nás rozhodně zasloužili mnohem lepší výkon," říká nazlobeně.

Brněnský dres poprvé oblékl po příchodu z Olomouce brankář Jakub Sedláček. „Kuba podal velmi dobrý výkon. Dostal tři góly, avšak spoustu dalších šancí Mountfieldu vychytal. My jsme taky měli několik nadějných střeleckých příležitostí, avšak v koncovce jsme teď jaloví," stýská si kouč.

Sedláčka mrzí po debutu za Kometu zejména třetí hradecký gól, který hosté vstřelili v oslabení. Jank se trefil od modré čáry. „Asi jsem s tím mohl něco dělat. Druhou branku jsem zase inkasoval po smolně odraženém puku od některého z našich beků. Bohužel nám to teď moc nejde. Ve Vítkovicích i s Hradcem to však byly těsné porážky. Pokaždé rozhodly maličkosti. Každopádně musíme přidat," má jasno.

Na tabulku se Sedláček raději nedívá. „Věřím, že začneme co nejdřív sbírat body a za takových deset extraligových kol budeme mnohem výš. Je mi jasné, že v Brně nejsou na takové umístění zvyklí," tvrdí.

Do zápasu s Hradcem Králové nastoupil se zbrusu novou maskou. Předtím v Olomouci totiž nastupoval v té, která mu zůstala po angažmá ve Spartě. „Byly na ní sparťanské motivy. Vím, jaká je rivalita mezi Kometou a Spartou. Po příchodu do Brna jsem to měl neustále na talíři. Na nové masce mám logo Komety, znak města či hrad Špilberk. Povedla se, teď abych k tomu ještě přidal kvalitní výkony," přeje si Sedláček. Brňany čeká další extraligové střetnutí ve středu v Liberci.