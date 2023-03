V Karlových Varech pokračují Mikyska a Kružík, končí Lukeš, Koblasa a Kohout

Devětadvacetiletý Koblasa přišel do Karlových Varů v 16 letech z Českých Budějovic. Po sezoně 2015/16 odešel do Chomutova a po třech letech se vrátil. Teď by měl zamířit do Litvínova. "Na angažmá v Karlových Varech budu vždy vzpomínat v dobrém. Za ty roky, co jsem tu odehrál, jsem tu poznal plno kamarádů, dařilo se nám na ledě a byla tu vždy skvělá parta v kabině," uvedl Koblasa, který má na kontě 585 zápasů a 200 bodů za 107 branek a 93 asistencí.