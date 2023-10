V Litvínově rozhodla akce Ondřeje Kašeho. Improvizace, o které ani spoluhráči nic netušili

Litvínov měl skvělý vstup do utkání a dostal se do vedení 2:0. Motor ale postupem času hru vyrovnal. Ve 33. minutě hosté ujeli v oslabení a snížili na 2:3. V tu chvíli byly České Budějovice na koni a zdálo se, že by mohly sahat po vyrovnání. Domácí ale hned po buly předvedli rychlou akci, kdy Kirk hned z buly vysunul do samostatného úniku Ondřeje Kašeho. Celá akce trvala čtyři sekundy a později se ukázala jako rozhodující.

Šlo navíc o čistou improvizaci. „Myslím, že se domlouvali akorát Ondra Kaše s Kirkem. My jsme si to tam krásně odstáli. Nikdo nám nic neřekl,“ nešetřil úsměvem po utkání domácí útočník Nicolas Hlava, který byl v inkriminovaný moment na ledě a sám se jednou do střelecké listiny také zapsal.

Hostujícího asistenta trenéra Jiřího Hanzlíka tahle chyba mrzela. Svůj tým ale jinak chválil. „Nevím, na co všechno by měl trenér upozorňovat. To by musely být šestihodinové porady. Tahle porážka mrzí, ale z trenérského pohledu se dá přijmout. Jestli někdy prohrát, tak po takovém výkonu,“ uvedl Hanzlík po utkání.

Motor krátce po začátku třetí části hry Gulašem snížil na 3:4. V závěru měl navíc k dispozici přesilovou hru, kterou i znásobil odvoláním brankáře Hrachoviny. Kýženého vyrovnání se ale hosté nedočkal.