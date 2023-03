V Rusku měl za play off auto, ve Spartě si Kovář musí přečíst smlouvu. Nároďák? Raději pod stan

Spartu hned ve čtvrtfinále čeká repríza loňského finále, proti bude stát hegemon posledních sezon z Třince. Podle bookmakerů je favoritem pražský klub, i proto že po listopadové výměně trenéra prožil v základní části výtečnou jízdu ze dna vzhůru. Na titul přitom Sparta čeká už 16 let a jak to v play off – a zvlášť u Sparty bývá – nejsledovanějším mužem bude brankář. Do vyřazovací části oproti loňsku vstupuje s novou dvojicí, Kováře doplňuje Josef Kořenář.

„Štve mě, když se říká, že je play off jen o brankářích. Ne! Můžete mít sebelepšího gólmana v sebelepší formě, ale když to před ním nebude dobré, tak to nebude dobré ani v bráně. A už vůbec se nestresuji, že je ve Spartě brankář pod tlakem. Já se na play off těším. Nehrajeme baráž, že vyletíme z extraligy, což jsou nervy. My a dalších sedm týmů hraje o pohár, což je nejzábavnější část sezony a na hokeji to nejhezčí," říká Kovář pro Sport.cz.

Obsáhlý rozhovor s ním i jeho parťákem Kořenářem přineseme v dalších dnech, nicméně při něm si Kovář uvědomil, že by mohl sám sebe ještě o něco víc motivovat, jak to před lety udělal v Rusku. „Akorát v tom Rusku byl onen postup do play off odměněn zajímavě finančně, takže jsem si toho Range Rovera mohl dovolit. To titul ve Spartě by mi ho nepřinesl. Ale něco bych měl vymyslet, protože není od věci se motivovat. Kouknu do smlouvy, jestli tam máme prémie za titul a co bych si za ně mohl pořídit," vypráví s úsměvem.

A co třeba motivace zase obléct reprezentační dres, v němž Kovář zažil už světové šampionáty i olympiádu v Soči? „Popravdě už asi ani ne. Loni během play off a finálové série mi trenér nároďáku posílal zprávy a vyptával se. Tehdejší manažer nároďáku (Petr Nedvěd) psal do novin, že se mi po finále okamžitě ozve, ale nikdo se neozval. I během této sezony mě párkrát kontaktovali a vyptávali se, ale nakonec jsem nikam nejel. Takže to v hlavě nemám a dokážu si představit lépe strávený květen než čekáním na telefon," přiznává Kovář.

Foto: Jakub Pláteník/HC Sparta Praha Brankář hokejové Sparty Jakub Kovář.Foto : Jakub Pláteník/HC Sparta Praha

Je pravda, že pokud by Sparta úspěšně proplouvala play off, tak i reprezentační trenéři by se nejspíš raději opřeli o gólmany z Evropy, které by měli v kempu, navíc jsou tu ještě adepti z NHL. A Kováře by nejspíš nezlákalo ani možné reprezentační setkání s bratrem Janem.